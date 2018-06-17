Глава судейского комитета РФС высказался о работе арбитров на ЧМ-2018

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников высказал мнение о работе арбитров в матчах чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Пока судейство чемпионата мира находится на хорошем уровне. Хотел бы отметить, что в действиях арбитров прослеживается чёткая инструкция, данная ФИФА: делать как можно меньше остановок и давать футболистам играть, бороться, не спешить с жёлтыми карточками, особенно в первые минуты. В основном внушение после нарушений делается словами и жестами», — приводит слова Левникова РИА Новости.

Как он отметил, помощники главного арбитра не поднимают флажок, если сомневаются, что игрок находится в положении «вне игры».

«Видимо, это связано с тем, что есть система видеопомощи арбитрам (VAR), при просмотре которой можно потом отменить гол», — добавил функционер.

Ранее сообщалось, что во всех матчах третьего игрового дня ЧМ-2018 были назначены пенальти.