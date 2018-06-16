Поульсен заявил, что матч ЧМ с Перу был для него очень эмоциональным

Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен прокомментировал победу над командой Перу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Это был очень эмоциональный матч для меня. Сначала я был плохим парнем, когда совершил ошибку, а затем стал героем, когда забил победный гол. Не самая лучшая для нас игра, но нам нужен ещё один матч, чтобы выйти на свой привычный уровень», — приводит слова Поульсена пресс-служба ФИФА.

Ранее сообщалось, что Поульсен был признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Перу — Дания.