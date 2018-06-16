Каррера рассказал, кто из футболистов покинет «Спартак»

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Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, кто из футболистов команды покинет клуб в ближайшее время.
Каррера рассказал, кто из футболистов покинет «Спартак»
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Уход Квинси Промеса? На сегодняшний день у меня нет информации о том, что он уходит. Но ведь впереди ещё почти всё лето — как сейчас можно предсказать все нюансы трансферных сделок на европейском рынке? Марио Пашалич и Никола Максимович покидают «Спартак», — приводит слова Карреры «Матч ТВ».

Пашалич и Максимович выступали за «Спартак» на правах аренды. Права на хорвата принадлежат «Челси», а на серба — «Наполи».

Ранее сообщалось, что «Интер» готов купить Промеса у «Спартака» за €47 млн.

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