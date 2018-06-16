Каррера рассказал, кто из футболистов покинет «Спартак»
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«Уход Квинси Промеса? На сегодняшний день у меня нет информации о том, что он уходит. Но ведь впереди ещё почти всё лето — как сейчас можно предсказать все нюансы трансферных сделок на европейском рынке? Марио Пашалич и Никола Максимович покидают «Спартак», — приводит слова Карреры «Матч ТВ».
Пашалич и Максимович выступали за «Спартак» на правах аренды. Права на хорвата принадлежат «Челси», а на серба — «Наполи».
Ранее сообщалось, что «Интер» готов купить Промеса у «Спартака» за €47 млн.