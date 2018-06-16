Моуринью поделился ожиданиями от матча между сборными Дании и Перу на ЧМ-2018 по футболу

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время ЧМ-2018, поделился своими ожиданиями от матча между национальными командами Дании и Перу.

«Сойдутся команды с соизмеримым уровнем потенциала, но разными сильными качествами. Не возьмусь предсказывать результат. Мне кажется, Дания будет играть более прагматично. На их стороне преимущество в физике. Если не брать в расчёт Кристиана Эриксена, силы команд будут равны», — заявил Моуринью в спецэфире RT.

Ранее Моуринью охарактеризовал игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче с национальной командой Исландии.