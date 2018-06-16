Собянин призвал болеть за сборную России на ЧМ-2018 по футболу

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы болеть за сборную России на домашнем чемпионате мира 2018 года по футболу.

«Я болею за Россию, за нашу команду. У всех есть шансы, главное — их использовать. Друзья, давайте дадим расслабиться нашим футболистам», — приводит слова Собянина ТАСС.

Он отметил закрепощённость российских футболистов в матче открытия ЧМ-2018 с Саудовской Аравией. По его мнению, только после третьего гола российские футболисты показали красивую игру.

«Давайте будем за них болеть и, чтобы ни произошло, относиться к этому с пониманием. Я думаю, тогда будет точно победа за нами», — добавил Собянин.

Следующий матч сборная России сыграет с командой Египта 19 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии городского пресс-центра чемпионата мира по футболу.