Объявлены стартовые составы на матч ЧМ-2018 Аргентина — Исландия

Объявлены стартовые составы на матч чемпионата мира 2018 года по футболу между сборными Аргентины и Исландии.

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли объявил состав ещё за день до матча. Он предпочёл выпустить в начале матча следующих футболистов: Вилли Кабальеро, Эдуардо Сальвио, Николаса Отаменди, Маркоса Рохо, Николаса Тальяфико, Хавьера Маскерано, Лукаса Билью, Максимильяно Месу, Лионеля Месси, Анхеля Ди Марию и Серхио Агуэро.

Наставник исландской сборной Хеймир Хадльгримссон доверил место в составе следующим игрокам: Ханнесу Халльдоурссону, Биркиру Севарссону, Рагнару Сигурдссону, Кари Арнасону, Хёрдуру Магнуссону, Йохану Гудмундссону, Биркиру Бьярнасону, Гильфи Сигурдссону, Арону Гуннарссону, Эмилю Халльфредссону, Альфреду Финнбогасону.

Матч Аргентина — Исландия пройдёт 16 июня в Москве на стадионе «Спартак». Начало — в 16:00.

Ранее главный тренер сборной Исландии по футболу Хеймир Хадльгримссон заявил, что не намерен прекращать работать стоматологом.