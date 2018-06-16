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Габулов: у египтян крепкая команда
Вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Египта.
Встреча между командами состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.
«У нас сегодня теория, на которой нам конкретно укажут на стороны соперника. Моё мнение сугубо индивидуальное: бросилось в глаза, что это крепкая команда, навязывает борьбу на каждом участке поля», — приводит слова Габулова РИА Новости.
Он отметил, что футболисты российской сборной не заостряют внимание на голкипере сборной Египта Мохамеде эль-Шенави, который был признан лучшим игроком матча с Уругваем.
«Слабых вратарей на чемпионате мира не бывает. Несколько ярких спасений он правда сделал», — подчеркнул Габулов.
Ранее сообщалось, что Черышев поздравил испанца Начо с голом в ворота сборной Португалии на ЧМ-2018 по футболу.