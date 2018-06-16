Габулов: у египтян крепкая команда

Вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Египта.

Встреча между командами состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

«У нас сегодня теория, на которой нам конкретно укажут на стороны соперника. Моё мнение сугубо индивидуальное: бросилось в глаза, что это крепкая команда, навязывает борьбу на каждом участке поля», — приводит слова Габулова РИА Новости.

Он отметил, что футболисты российской сборной не заостряют внимание на голкипере сборной Египта Мохамеде эль-Шенави, который был признан лучшим игроком матча с Уругваем.

«Слабых вратарей на чемпионате мира не бывает. Несколько ярких спасений он правда сделал», — подчеркнул Габулов.

Ранее сообщалось, что Черышев поздравил испанца Начо с голом в ворота сборной Португалии на ЧМ-2018 по футболу.