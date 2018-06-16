Лебёф хотел навсегда остаться в Англии в случае поражения сборной Франции в финале ЧМ-1998 по футболу

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции по футболу Франк Лебёф признался, что хотел навсегда остаться в Англии в случае поражения команды от Бразилии в финальном матче турнира.

«Лоран Блан получил красную карточку в полуфинале с Хорватией за 15 минут до финального свистка. Мне даже стало стыдно, когда я увидел, что произошло. Мгновенно понял: если обыграем хорватов, попаду в основу на финал и займу, по сути, чужое место. За три дня до решающего матча не мог ни смотреть телевизор, ни слушать радио, ни читать газеты. Всюду звучал вопрос: «Как же Франция будет играть без Блана?» Чувствовал себя паршиво и даже сказал бывшей жене: «Если уступим Бразилии в финале, останусь в Англии, а на родину больше не вернусь». Но в итоге всё вышло идеально. Я действовал достойно, и сборная Франции одержала самую значимую победу в своей истории. Но эта сказка вполне могла обернуться кошмаром», — сказал Лебёф в беседе с корреспондентом RT.

Ранее он рассказал, что творилось во Франции после победы команды в финале ЧМ-1998.