В «Сент-Луисе» рассказали о реабилитации Тарасенко после травмы
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«Он проводит в Сент-Луисе всё лето. Много работает, врачи уже впечатлены диапазоном движений, которые ему удаётся совершать с повреждённым плечом», — приводит слова Армстронга издание St.Louis Post-Dispatch.
Он подтвердил, что россиянин скоро приступит к следующему этапу медицинского тестирования и отметил его важность для команды в следующем сезоне.
Ранее российский нападающий клуба «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко перенёс операцию на плече, которое он травмировал в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш».