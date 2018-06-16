В «Сент-Луисе» рассказали о реабилитации Тарасенко после травмы

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг рассказал, как проходит реабилитация российского нападающего команды Владимира Тарасенко после травмы плеча.

«Он проводит в Сент-Луисе всё лето. Много работает, врачи уже впечатлены диапазоном движений, которые ему удаётся совершать с повреждённым плечом», — приводит слова Армстронга издание St.Louis Post-Dispatch.

Он подтвердил, что россиянин скоро приступит к следующему этапу медицинского тестирования и отметил его важность для команды в следующем сезоне.

Ранее российский нападающий клуба «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко перенёс операцию на плече, которое он травмировал в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш».