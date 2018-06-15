Гендиректор ФК «Смена» рассказал о Газинском

Генеральный директор ФК «Смена» Юрий Жуков в беседе с ИА «Хабаровский край» рассказал о полузащитнике сборной России Юрии Газинском.

«Юра — скромный, порядочный и трудолюбивый парень. Помню, пришёл он к нам в клуб, конечно, сыроватым. Что вы хотите, совсем ещё пацан. Но сразу было видно: парень с задатками и амбициями», — заявил он.

По его словам, Газинский всего добился своим трудом.

Как отметил Жуков, он очень рад, что спортсмен закрепился в сборной.

«И за всю команду рад», — сказал гендиректор и добавил, что эйфории быть не должно, но россияне действительно порадовали и вселили надежду.

Ранее один из первых футбольных агентов СССР и России Владимир Абрамов в беседе с НСН оценил игру национальной сборной в матче с Саудовской Аравией на чемпионате мира по футболу 2018 года.