Новая станция метро в Нижнем Новгороде изменит график работы в день матча Швеция — Республика Корея

Новая станция метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде изменит график работы 18 июня, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

В этот день в 15:00 в городе пройдёт матч с участием сборных Швеции и Республики Корея в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года.

Самый быстрый и удобный способ для болельщиков добраться до стадиона и уехать обратно после окончания игры — воспользоваться специальными бесплатными автобусами-шаттлами, а также метрополитеном.

Станция «Стрелка» будет работать для прибытия пассажиров с 12:00 до 17:00, для отъезда — с 17:00 до 20:00.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что Новосибирский метрополитен продлит работу в дни матчей сборной России.