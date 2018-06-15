Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с завышенными ценами для иностранных болельщиков в одном из московских кафе, сообщает телеканал «360».

«Роспотребнадзор следит за ситуацией и уже начал административные мероприятия по факту различия цен в англоязычном и русскоязычном вариантах меню», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что их специалисты готовы оказать консультационную помощь на русском, английском и китайском языках тем, кто обратится по вопросам проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

17 мая Роспотребнадзор заявил о 704 случаях завышения цен в отелях перед ЧМ-2018.

Также Nation News сообщало, что глава МВД России Владимир Колокольцев проверил готовность Калининграда к ЧМ-2018.