Арбитр Карасёв рассказал, что является самым неблагодарным в работе футбольных судей

Российский футбольный судья Сергей Карасёв рассказал, что является самым неблагодарным в работе арбитров.

«Отсутствие понимания того, что мы испытываем. Многие думают, что нам легко даются решения, что судьи совершают какие-то действия намеренно. К сожалению, о нашей профессии человеку со стороны известно совсем немного, отсюда и возникают конфликтные ситуации», — рассказал Карасёв RT.

Ранее арбитр признался, какие карточки ему больше нравится показывать футболистам.