Арбитр Карасёв рассказал, какие карточки ему больше нравится показывать футболистам

Российский футбольный судья Сергей Карасёв рассказал, какие карточки ему больше нравится показывать игрокам — жёлтые или красные.

«Честно говоря, ни те ни другие. В идеале я бы хотел судить, вообще к ним не прибегая. К сожалению, такие случаи — большая редкость. Но их наличие говорит о том, что арбитр хорошо контролирует ход поединка», — рассказал Карасёв RT.

Он отметил, что ему в принципе нравится выписывать предупреждения футболистам.

«Потому что если судья отметил нарушение, значит, он разобрался в эпизоде, наказал игрока за неспортивное поведение. Соответственно, не уронил свой имидж», — добавил арбитр.

Ранее глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка рассказал, что нужно для того, чтобы стать хорошим футбольным арбитром.