Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) объявила, что московские «Локомотив» и ЦСКА сыграют в матче за Суперкубок России по футболу.

«В соответствии с положением «О турнире за Суперкубок России по футболу», в матче примут участие чемпион России сезона-2017/18 «Локомотив» и команда, занявшая второе место в чемпионате России предыдущего сезона, — ПФК ЦСКА», — говорится в сообщении пресс-службы лиги.

Изначально в матче за Суперкубок должны были встретиться чемпион РФПЛ «Локомотив» и обладатель Кубка страны «Тосно», однако последний прекратил своё существование из-за финансовых проблем.

Ранее РФПЛ призвала не доверять публикациям СМИ о Суперкубке России 2018 года.