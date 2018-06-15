Кавани и Суарес вошли в стартовый состав сборной Уругвая на матч ЧМ-2018 с Египтом

Тренерский штаб сборной Уругвая по футболу определился со стартовым составом команды на матч группового этапа чемпионата мира 2018 года с Египтом.

С первых минут на поле стадиона в Екатеринбурге выйдут Фернандо Муслера, Гильермо Варела, Диего Годин, Хосе Хименес, Мартин Касерес, Найтан Нандес, Родриго Бентанкур, Матиас Весино, Джорджиан Де Арраскаэта, Луис Суарес, Эдинсон Кавани.

Матч состоится 15 июня. Начало — в 15:00 мск.

Ранее сообщалось, что Мохаммед Салах не попал в стартовый состав сборной Египта на матч ЧМ-2018 по футболу с Уругваем.