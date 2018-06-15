Овечкин планирует привезти кубок Стэнли в школу ХК «Динамо»

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин намерен привезти кубок Стэнли в хоккейную школу московского «Динамо», воспитанником которой он является.

Об этом Овечкин сообщил официальному сайту НХЛ.

По традиции каждый из хоккеистов, завоевавших Кубок Стэнли, имеет право привезти трофей к себе на родину.

«Уверен, что это будет зрелищное, весёлое событие. Нам ещё предстоит всё продумать, решить, как выстроить этот день, где побывать, но я хотел бы поделиться им с людьми, которые любят хоккей, с теми, кто ещё никогда не видел Кубок Стэнли, показать его тем, кто знает, что российские хоккеисты часто выигрывали его», — подчеркнул Овечкин.

Ранее сообщалось, что Овечкин сбрил бороду и продаст свой станок на аукционе.