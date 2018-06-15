Кутепов: быстрый гол помог сборной России почувствовать уверенность в своих силах

Защитник сборной России по футболу Илья Кутепов поделился впечатлениями от матча открытия чемпионата мира 2018 года, в котором отечественная команда обыграла Саудовскую Аравию со счётом 5:0.

«Приятно играть, когда полный стадион. Волновались, всё-таки это чемпионат мира, но всё сразу ушло. Быстрый гол помог, почувствовали уверенность в своих силах», — цитирует защитника ТАСС.

По словам Кутепова, разгромная победа в стартовом матче ЧМ-2018 не повлияет на его мотивацию в следующих встречах.

«Мыслями я уже в Санкт-Петербурге, в матче с Египтом. Всё в наших ногах», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче ЧМ.