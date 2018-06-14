Самедов: сборная России — не та команда, которая может расслабиться после первого матча

Полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов заявил, что победа с разгромным счётом над Саудовской Аравией в матче открытия домашнего чемпионата мира не повлияет на настрой подопечных Станислава Черчесова.

«Мы не та команда, которая может расслабиться после первой игры», — цитирует футболиста ТАСС.

По словам Самедова, по окончании поединка с Саудовской Аравией главный тренер сборной Черчесов сказал футболистам, что они сделали маленький шажок вперёд.

«Но нам не стоит обольщаться, у нас впереди самый важный матч за выход из группы», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче ЧМ.