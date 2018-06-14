Фернандес о матче открытия ЧМ-2018: чувствовал давление, но знал, как с ним справляться

Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес поделился впечатлениями от матча открытия чемпионата мира 2018 года, в котором подопечные Станислава Черчесова обыграли Саудовскую Аравию со счётом 5:0.

«5:0 — славное начало. Результаты к нам раньше не шли, но теперь появились. Было крайне важно победить, мы заслужено выиграли. Соперник не был слаб. Они с минимальным счётом играли в товарищеских матчах. Мы сами добились разгрома», — цитирует защитника «Чемпионат».

По словам Фернандеса, он чувствовал давление во время поединка.

«Первая игра. Дома. Все смотрят. Но мы знали, как с этим давлением справляться», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче ЧМ.