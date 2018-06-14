Глушаков поздравил россиян с победой сборной в стартовом матче ЧМ-2018

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поздравил болельщиков с победой сборной России над Саудовской Аравией в стартовом матче чемпионата мира по футболу 2018 года.

«С победой, Россия! Вовлекайте жён, детей, друзей, врагов — всех! И болеем за Родину! Жаль, что меня нет рядом с ребятами, но я люблю свою страну и буду поддерживать всегда и во всём», — написал Глушаков на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче ЧМ.