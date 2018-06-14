Черчесов поделился ожиданиями от матча с Египтом на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победы над Саудовской Аравией поделился ожиданиями от матча с Египтом на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«В сборной Египта есть множество хороших игроков, которых мы знаем и изучаем. При этом нельзя не отметить вклад Эктора Купера», — рассказал Черчесов после матча.

Он отметил, что игра с Египтом будет совершенно другой.

«Другой город, другой стадион. К нему надо подготовиться соответствующе. Необходимо давать максимальный результат, а не заниматься расчётами», — добавил тренер.

Матч Россия — Египет состоится 19 июня на стадионе «Санкт-Петербург».

Ранее Жозе Моуринью прокомментировал победу сборной России над Саудовской Аравией в матче открытия ЧМ-2018.