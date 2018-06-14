Газзаев рассказал о перспективах сборной России на ЧМ-2018

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о перспективах национальной сборной на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Газзаев выразил уверенность, что команда выйдет из группы.

«А дальше уже решать поэтапно задачи. Я думаю, идеальное выступление нашей сборной будет, если она станет четвертьфиналистом или полуфиналистом чемпионата мира», — сказал он.

По его словам, это будет потрясающее достижение.

Со своей стороны, телеведущий Владимир Познер в беседе с телеканалом «360» назвал фаворитом турнира сборную Франции.

«Потому что я родился во Франции и мама моя француженка, во-вторых, мне очень нравится, как сборная Франции играет», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018.