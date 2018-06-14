Головин получил первую жёлтую карточку на ЧМ-2018

Полузащитник сборной России Александр Головин получил первую жёлтую карточку чемпионата мира 2018 года в России.

На 88-й минуте матча Россия — Саудовская Аравия Головин заработал предупреждение после фола на игроке команды Саудовской Аравии.

Ранее сборная России открыла счёт в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Саудовской Аравии.