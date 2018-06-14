Врач ФК «Динамо» считает, что для Дзагоева ЧМ-2018 закончен

Главный врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили прокомментировал травму полузащитника сборной России Алана Дзагоева, полученную в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России с Саудовской Аравией.

«Скорее всего, у Алана надрыв задней поверхности бедра. По крайней мере, по телевизионной картинке мне показалось именно так», — цитирует Ярдошвили «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Дзагоев больше не сможет принять участия в матчах домашнего чемпионата мира.

«Очень жаль, но, судя по всему, для Дзагоева чемпионат мира закончен. Недаром игрок покидал поле в слезах», — заявил Ярдошвили.

Ранее Дзагоев получил травму задней поверхности бедра в матче ЧМ-2018 с Саудовской Аравией.