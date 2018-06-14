Экс-футболист сборной Франции Трезеге поделился впечатлениями от организации ЧМ в России

Чемпион мира в составе сборной Франции Давид Трезеге поделился впечатлениями от первого визита в Россию на чемпионат мира 2018 года.

«Нет, у меня раньше не было такой возможности приехать в Россию. Это в первый раз, и мои впечатления очень хорошие», — сказал Трезеге в беседе с RT.

Он также высоко оценил организацию ЧМ в России.

«Организация очень хорошая. У меня складывается положительное впечатление в данный момент. Всё начинается сейчас. В данный момент россияне относятся ко всему с большим энтузиазмом», — сказал Трезеге.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал о безопасности на чемпионате мира 2018 года в России.