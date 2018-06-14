Моуринью поделился ожиданиями от матча ЧМ Португалия — Испания

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, поделился ожиданиями от матча первого тура между сборными Испании и Португалии.

«Как болельщику сборной Португалии, мне будет тяжело пережить поражение в матче с Испанией. Обе команды, как мне кажется, пройдут в плей-офф, поскольку они сильнее всех в группе. Португалия достаточно уверена в себе, чтобы победить Испанию. Я не знаю, как отставка Лопетеги скажется на качестве игры испанских футболистов. Мне кажется, этот матч станет одним из лучших на групповом этапе ЧМ», — сказал Моуринью в эфире RT.

Ранее Моуринью рассказал о давлении на сборную России по футболу на домашнем ЧМ.