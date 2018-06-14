Патриарх Филарет назвал футбольных фанатов «рабами греха»

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет рассказал об отношении к поведению футбольных фанатов на стадионах.

«Церковь смотрит на это как на зависимость человека от греха. Это рабы греха. Например, фанаты — это духовно пораженные люди», — цитирует Филарета УНИАН со ссылкой на «Украинскую правду».

Он также сказал, что греховные чувства руководят болельщиком, который проявляет агрессию и расстройство.

«Вы посмотрите на него. Он невменяемый, кричит, Бог знает что делает. Может разумный человек допускать такое? Не может», — заключил Филарет.

Ранее болельщики сборной Саудовской Аравии собрались возле входа на стадион «Лужники», на котором пройдёт матч открытия чемпионата мира 2018 года по футболу в России.