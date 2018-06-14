Мутко назвал разумным решение отдать ЧМ-2026 по футболу США, Канаде и Мексике

Вице-премьер России Виталий Мутко поделился мнением о том, что конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение провести чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

«То, что турнир с таким количеством команд пройдёт в экономически развитых странах с хорошим потенциалом, является правильным и разумным решением», — приводит слова Мутко ТАСС.

Он отметил, что провести мундиаль в одной стране было бы сложно, так как в мировом первенстве будут участвовать 48 команд, а не 32.

«Это государства Северной Америки, которые находятся на одном материке, им это всё легче организовывать», — добавил Мутко.

Ранее Карпин прокомментировал проведение ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде.