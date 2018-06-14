На Ленинградский вокзал Москвы прибыл первый поезд с болельщиками ЧМ-2018

На Ленинградский вокзал столицы из Санкт-Петербурга прибыл первый поезд с болельщиками, приехавшими на стартовый матч чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в четверг, 14 июня, когда в Москве состоится первый матч ЧМ, на вокзалы столицы прибудут бесплатные поезда с болельщиками из ряда российских городов. В том числе ожидаются болельщики из Нижнего Новгорода, Казани, Саранска, Адлера, Ростова-на-Дону и Волгограда.

«Первые рейсы (бесплатных поездов) уже осуществлены — с 12 июня началась перевозка. Вчера отправилось 13 рейсов, сегодня отправляется 14, завтра — 23, и по нарастающей мы входим в обеспечение перевозки чемпионата мира», — сообщил директор Федеральной пассажирской компании Пётр Иванов.

По его словам, всего для болельщиков предоставляется 444 тыс. бесплатных мест в специальных поездах.

Ранее стало известно, что в московском метро начали дежурить волонтёры в преддверии ЧМ-2018.