Хави назвал мудрым решение главы RFEF отправить Лопетеги в отставку

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес высказал мнение, что глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес принял верное решение, отправив в отставку Хулена Лопетеги с поста главного тренера национальной команды.

«Очевидно, президент принял лучшее решение для федерации, мне кажется, что федерация должна быть выше людей, и таким образом они приняли это решение. Я думаю, что это мудро, потому что сложилась бы довольно сложная ситуация в связи с его договорённостями, к тому же официальными, с «Реалом», — рассказал Хави.

Он выразил надежду, что данная ситуация не повлияет на настрой команды перед стартом чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Я думаю, что это неудобная ситуация для всех. Президенту федерации пришлось решать, и он принял правильное решение», — добавил испанец.

13 июня Лопетеги был отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Испании. Его место на время турнира займёт Фернандо Йерро.

Ранее стало известно, кто войдёт в тренерский штаб Йерро в сборной Испании по футболу.