Лукашенко намерен посетить церемонию открытия ЧМ-2018

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует посетить церемонию открытия чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Президент Белоруссии 14 июня по приглашению президента РФ Владимира Путина планирует посетить церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу, которые пройдут на московском стадионе «Лужники», — приводит ТАСС слова представителя посольства Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин не приедет на открытие ЧМ-2018.