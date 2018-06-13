В Москве проведут более 600 бесплатных экскурсий во время ЧМ-2018

В Москве проведут более 600 бесплатных пешеходных и автобусных экскурсий во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Туры проходят ежедневно с 13 июня по 14 июля в рамках акции «Москва — столица мирового футбола» на русском, английском, немецком, французском, испанском, португальском и китайском языках.

Записаться на экскурсию можно в специальных мобильных пунктах, оформленных в виде футбольных мячей, на Триумфальной площади, Арбате, Никольской улице, а также у стеклянного купола в парке «Зарядье».

Ранее Newinform сообщал, что в центре Санкт-Петербурга изменят движение автомобильного транспорта из-за Фестиваля болельщиков, который пройдёт в рамках ЧМ-2018.