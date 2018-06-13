Надаль снялся с теннисного турнира в Лондоне

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Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль снялся с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Надаль снялся с теннисного турнира в Лондоне
  • © Reuters

«Я говорил с моими врачами, и мне нужно прислушиваться к тому, что говорит мне мой организм», — приводит слова Надаля Sky Sports.

Турнир в Лондоне пройдёт с 18 по 24 июня на травяных кортах Королевского теннисного клуба.

Ранее Надаль поделился впечатлениями от завоевания 11-го титула «Ролан Гаррос».

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