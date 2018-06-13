Пицци прокомментировал отставку Лопетеги с поста главного тренера сборной Испании

Главный тренер сборной Саудовской Аравии по футболу Хуан Антонио Пицци высказал мнение об отставке Хулена Лопетеги с должности главного тренера сборной Испании.

«Я знаком и с бывшим, и с новым тренером Испании, единственное, что могу сказать, хотя не знаю всех подробностей, это то, что я желаю Фернандо Йерро удачи. Надеюсь, они выйдут из группы и смогут добиться результата», — заявил Пицци.

Ранее Йоахим Лёв высказал мнение, что сборная Испании не станет слабее из-за отставки Лопетеги.