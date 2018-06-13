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Карта «Подорожник» с символикой ЧМ-2018 поступит в продажу 15 июня в Петербурге
13 июня 2018, 16:37
Электронная проездная карта «Подорожник» с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года поступит в продажу в Санкт-Петербурге в пятницу, 15 июня. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Петербургского метрополитена.
Подготовлено два дизайна. В первом варианте на лицевой стороне изображён волк Забивака, во втором — символика города-организатора.
Приобрести транспортную карту можно будет во всех кассах метро. Тираж ограничен, передаёт Inforeactor.
Ранее сообщалось, что на станциях Московского метрополитена стали дежурить волонтёры в преддверии ЧМ-2018.
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