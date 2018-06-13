Карта «Подорожник» с символикой ЧМ-2018 поступит в продажу 15 июня в Петербурге

Электронная проездная карта «Подорожник» с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года поступит в продажу в Санкт-Петербурге в пятницу, 15 июня. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Петербургского метрополитена.

Подготовлено два дизайна. В первом варианте на лицевой стороне изображён волк Забивака, во втором — символика города-организатора.

Приобрести транспортную карту можно будет во всех кассах метро. Тираж ограничен, передаёт Inforeactor.

Ранее сообщалось, что на станциях Московского метрополитена стали дежурить волонтёры в преддверии ЧМ-2018.