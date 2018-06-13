Елагин и Слуцкий прокомментируют матч открытия ЧМ-2018 по футболу на Первом канале

Известный телекомментатор Александр Елагин и бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий будут вести на Первом канале репортаж с матча открытия чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча между командами состоится 14 июня и начнётся в 18:00 мск.

Первый канал покажет все матчи мирового первенства, 27 из них — в прямом эфире.

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