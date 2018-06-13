Роспотребнадзор: 24% обращений по ЧМ-2018 касаются туристических продуктов

Единый информационный центр Роспотребнадзора получает обращения, связанные с чемпионатом мира по футболу 2018 года, почти четверть из них касается туристических продуктов. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт ведомства.

Специалисты работают в круглосуточном режиме. В частности, они отвечают на вопросы о ценообразовании на гостиничные номера, о продаже товаров с символикой турнира.

Около 24% от общего числа звонков касаются экскурсий по городам, безопасности, условий и мест приобретения таких услуг. Популярностью пользуются и вопросы о предоставлении транспортных услуг и наличии официальных перевозчиков в городах-участниках ЧМ-2018.

Ранее политолог, публицист и председатель Центра исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства Юрий Самонкин в беседе с Newinform рассказал о будущем стадионов чемпионата мира.