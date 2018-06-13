Томаров назначен главным тренером ФК «Уфа»
Сергей Томаров стал главным тренером футбольного клуба «Уфа».
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Об этом сообщает официальный сайт команды.
Соглашение с наставником рассчитано на три года. Томаров входил в тренерский штаб Сергея Семака, который в конце минувшего сезона возглавил санкт-петербургский «Зенит».
Ранее сообщалось, что «Уфа» может подписать контракты с футболистами «Тосно».
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