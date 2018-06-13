Томаров назначен главным тренером ФК «Уфа»

Сергей Томаров стал главным тренером футбольного клуба «Уфа».

Об этом сообщает официальный сайт команды.

Соглашение с наставником рассчитано на три года. Томаров входил в тренерский штаб Сергея Семака, который в конце минувшего сезона возглавил санкт-петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Уфа» может подписать контракты с футболистами «Тосно».