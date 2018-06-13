Черчесов: у меня такое ощущение, что половина страны только узнает о старте ЧМ-2018 по футболу

Главный тренер сборной России по футболу ответил на вопрос журналистов из Дании о том, что бы он хотел сказать российскому народу.

«Вы из Дании, вам не понять русскую душу. У меня такое ощущение, что половина страны только завтра, со стартовым свистком, узнает, что начался мундиаль. Мы долго запрягаем. Надо воодушевить людей нашей игрой», — сказал Черчесов.

Он подчеркнул, что команда хочет, чтобы российский народ гордился своей командой.

Ранее Черчесов рассказал о непопадании Джикии в состав сборной России по футболу.