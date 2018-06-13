Моуринью уверен, что Аргентина выиграет у Германии в полуфинале чемпионата мира по футболу — 2018

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, который присоединился к команде RT на время мундиаля 2018 года, считает, что сборная Аргентины в полуфинале одержит верх над действующим чемпионом мира Германией.

«Я знаю, чего я хочу», — кратко отметил Моуринью, выбирая карточку с флагом команды из Латинской Америки.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил, что в другом полуфинале Португалия победит Бразилию.