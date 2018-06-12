Болельщица из Красноярска преодолела 6 тысяч километров, чтобы увидеть сборную Франции

Россиянка Анна Филипенко приехала из Красноярска в подмосковную Истру на открытую тренировку сборной Франции по футболу накануне старта чемпионата мира по футболу 2018 года.

Девушка рассказала корреспонденту RT, что преодолела более 6 тыс. км, чтобы увидеть тренировочное занятие французской команды и посетить матчи чемпионата мира. В руках у неё был плакат с обращением с форварду Антуану Гризманну. Девушка рассказала, что нарисовала его в электричке по дороге на открытую тренировку.

«Антуан, 6 тыс. км из Сибири, чтобы пожелать удачи тебе и твоей команде», — написано на плакате.

Ранее сообщалось, что французские болельщики спели песню о Депардье и водке на тренировке сборной Франции перед ЧМ-2018.