Моуринью предсказал Бразилии и Германии выход в 1/2 финала ЧМ-2018 по футболу

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, который присоединился к команде RT на время чемпионата мира 2018 года, предположил, что сборные Бразилии и Германии выйдут в полуфинал мундиаля.

Моуринью выразил мнение, что в 1/4 финала чемпионата мира Бразилия нанесёт поражение Англии, а Германия переиграет Бельгию.

«Такой важный матч. Но я не расстроен, что англичане поедут домой. А Германия — это Германия», — сказал Моуринью.

Таким образом, по прогнозу главного тренера «Манчестер Юнайтед», в полуфинале чемпионата мира по футболу в России Португалия сыграет с Бразилией, а Аргентина — с Германией.

Ранее португалец выразил предположение, что Португалия и Аргентина выйдут в полуфинал ЧМ-2018.