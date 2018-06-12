Моуринью считает, что Португалия и Аргентина выйдут в полуфинал ЧМ-2018 по футболу

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, который присоединился к команде RT на время чемпионата мира 2018 года, выразил мнение, что национальные команды Португалии и Аргентины пробьются в полуфинал мундиаля.

По мнению португальского специалиста, в 1/4 финала Португалия окажется сильнее Франции, а Аргентина возьмёт верх над Испанией.

«Португалия победит Францию... Снова. Что касается второго матча. Лучшая команда против хорошего коллектива и «малыша». Отдам предпочтение Аргентине», — сказал Моуринью.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» выразил мнение, что Сенегал уступит Бельгии в 1/8 финала чемпионата мира.