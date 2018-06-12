Глава Ингушетии пожелал победы сборной России на ЧМ-2018

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в беседе с kp.ru пожелал победы сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Нашей сборной — только успехов. Я оптимист, поэтому желаю, чтобы они стали чемпионами мира», — заявил он.

По его словам, на площадях во всех городах уже установили экраны. Также организованы площадки в кафе и ресторанах.

«Ну, и на телевидении, в интернете... Сейчас у всех есть возможности даже в телефоне футбол смотреть. Поэтому все будут болеть», — добавил Евкуров.

Ранее Nation News сообщал, что глава МВД России Владимир Колокольцев проверил готовность Калининграда к ЧМ-2018.