ФИФА назвала имя арбитра, который рассудит Россию и Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имя арбитра, который рассудит сборные России и Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, главным арбитром встречи станет аргентинец Нестор Питана.

Матч Россия — Саудовская Аравия состоится 14 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 18:00.

Ранее сообщалось, что впервые в истории мундиаля девушки будут подавать мячи на матче открытия ЧМ-2018.