Экс-футболист сборной Англии Барнс рассказал, о каких событиях ЧМ 1986 и 1990 годов любит вспоминать больше всего

Бывший футболист сборной Англии по футболу Джон Барнс рассказал, о каких событиях чемпионатов мира 1986 и 1990 годов он любит вспоминать больше всего.

«Как играл (Диего. — RT) Марадона, а ещё как показал себя миру (Пол. — RT) Гаскойн и что он сделал тогда. Я как-то беседовал с Томасом Бертольдом — игроком, за столкновение с которым дисквалифицировали Гаскойна. Это была совершенно обычная для Гаскойна ситуация: все думали, что он тогда сразу извинился, даже наклонился к Бертольду и потрепал по голове, а тот психанул. Мы подумали, что, раз он извиняется, стоит принять извинения. Но Гаскойн мне сам потом рассказал, что случилось, а Томас подтвердил. Так только Гаскойн может. Так вот, он рассказывал, что, когда задел Бертольда, тот завопил как младенец со своим смешным акцентом. Гаскойн сказал: «Я увидел, как подходит судья, и подумал, что если тот услышит его ор, то последует дисквалификация, а вот если нет…» Поэтому Гаскойн решил попытаться заставить Бертольда замолчать, буквально зажать ему губы», — рассказал Барнс в беседе с корреспондентом RT.

Ранее он заявил, что на футболистов сборной Англии всегда возлагают надежды, которые просто невозможно оправдать.