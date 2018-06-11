Барнс: на футболистов сборной Англии всегда возлагают надежды, которые просто невозможно оправдать

Бывший футболист сборной Англии по футболу Джон Барнс рассказал, какие надежды возлагались на команду перед чемпионатом мира 1986 года.

«На игроков сборной Англии всегда возлагают надежды, которые просто невозможно оправдать. Всегда ждут каких-то невероятных результатов и побед — просто потому, что это сборная Англии. Никто не оценивает трезвым взглядом силу других команд и не говорит, что нужно максимально раскрыть свой потенциал, чтобы постараться дойти до четвертьфинала или полуфинала. Если играть с более сильными командами, они могут вас одолеть. Англии тогда серьёзно помогала природа игры того времени, которая заметно изменилась после 1990 года. В те времена можно было играть довольно жёстко. Мы знали, что в случае необходимости можем, например, перехватить инициативу с помощью жёсткого подката. Тогда общий стиль и правила игры это позволяли. У нас была возможность хорошо обороняться, и не обязательно было 50% игры владеть мячом. Достаточно было держать этот показатель на уровне 30—40%, хорошо защищаться, усердно работать, а потом забросить мяч в штрафную противника, чтобы Гари Линекер забил», — сказал Барнс в беседе с корреспондентом RT.

Ранее экс-футболист сборной Англии признался, что никогда не любил выступать на чемпионатах мира.