Сироткин заявил, что у него был самый медленный болид на Гран-при Канады

Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал 17-е место на седьмом этапе «Формулы-1» — Гран-при Канады.

«Это была трудная гонка. Старт дался нелегко из-за свежего комплекта резины, который был жёстче, чем у всех остальных. Тем не менее я смог выиграть несколько позиций на старте», — приводит слова Сироткина пресс-служба «Уильямса».

Он заявил, что после появления специальной машины безопасности на трассе сбавил темп. По словам россиянина, причиной снижения скорости стал слабый прогрев резины.

«У меня был самый медленный болид сегодня, но мы сделали всё возможное, чтобы финишировать, несмотря на проблемы, которые у нас были», — сказал Сироткин.

Ранее сообщалоь, что немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель возглавил генеральную классификацию чемпионата «Формулы-1».