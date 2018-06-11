Гвардиола исключил возвращение в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил свои шансы на возвращение в каталонскую «Барселону».

«Если говорить о работе тренера, то это не случится. Я уже не тот, кем был тогда. Даже они смотрят на меня по-другому», — цитирует Гвардиолу Sport.es.

Каалонец также вспомнил время работы в «Барселоне» и назвал его «поколением зверских игроков и лучшего футболиста в мире». Он также исключил возможность появления в родном клубе в качестве президента.

«Нет, я тренер. Я хорош в том, что делаю. Нельзя заниматься всем. Когда я закончу с тренерской работой, вы найдёте меня играющим в гольф», — заключил Гвардиола.

Ранее форвард «Барселоны» Лионель Месси заявил, что хотел бы возвращения в команду нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.